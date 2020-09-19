Суммируется кэшбек с черной и жёлтой Коко? По кредитке наколядовал уже 1000. Стоит тратить с дебетки или 1000 это лимит общий, не зависящий с какой карты потрачено?
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:42
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Почитайте телегу Гороха.Там прямое указание всех своих контактов бомбить через вайбер , даже указано где ссылку брать. На рекорд идут....
Сам не думал , но много людей еще без МОНО , для них банк без отделений - пустое место.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:53
У кожної картки свій ліміт - 1000 у кредитки - 300 у дебетки. Кишмиш платиться окремо по кожній картці. Навіть коли в наявності є 2 дебетки - на кожну платять окремий ліміт кишмишу
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 20 вер, 2020 00:16
Имею дебетную авторскую карту, которой не пользуюсь и хочу закрыть. Какие-то драконовские правила - заплатить абонплату за следующий год, в котором я не буду ею пользоваться, писать заяву за 60 дней, отдавать карту и притом это все лично в отделении. Кто знает, можно ли просто не заплатить абонплату за следующий год и не пользоваться картой чтобы ее закрыли автоматом? не хочу платить за не нужную мне услугу.
Додано: Нед 20 вер, 2020 05:57
Ага! Теперь ясно почему конченые зоны обслуживания (ну разве они не конченые если не работают тогда, когда они больше всего и нужны?) всегда были закрыты, когда я подходил. Идиотизм. Наверное хотят ограничить вывод денег с банкоматов что-ли?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
С Вали сеп на выходных не зачислили.
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:50
Как вариант, не хотят заполнять полноценно или систему охраны оплачивать..
Кешбечные карты!
Додано: Нед 20 вер, 2020 11:40
Можно ли тратить с кредитки после пополнения через приложение форварда, и не попасть на теховер?
Додано: Нед 20 вер, 2020 11:47
Поповнення чим? Тягнучкою фарса? Звiсно що можна. Таким чином на овер втрапити практичнр неможливо
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пополнение карты через мобильное приложение форвард (через карта пополнить)
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