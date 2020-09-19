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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4297429842994300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:42

  andreyiskra написав:Кэшбек 1000 грн это по одной карте или по всем? Имеется ввиду дебетка и кредитка.

Суммируется кэшбек с черной и жёлтой Коко? По кредитке наколядовал уже 1000. Стоит тратить с дебетки или 1000 это лимит общий, не зависящий с какой карты потрачено?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Они с Луны или Марса недавно прилетели?

Почитайте телегу Гороха.Там прямое указание всех своих контактов бомбить через вайбер , даже указано где ссылку брать. На рекорд идут....
Сам не думал , но много людей еще без МОНО , для них банк без отделений - пустое место.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:53

  andreyiskra написав:
  andreyiskra написав:Кэшбек 1000 грн это по одной карте или по всем? Имеется ввиду дебетка и кредитка.

Суммируется кэшбек с черной и жёлтой Коко? По кредитке наколядовал уже 1000. Стоит тратить с дебетки или 1000 это лимит общий, не зависящий с какой карты потрачено?

У кожної картки свій ліміт - 1000 у кредитки - 300 у дебетки. Кишмиш платиться окремо по кожній картці. Навіть коли в наявності є 2 дебетки - на кожну платять окремий ліміт кишмишу
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 00:16

Имею дебетную авторскую карту, которой не пользуюсь и хочу закрыть. Какие-то драконовские правила - заплатить абонплату за следующий год, в котором я не буду ею пользоваться, писать заяву за 60 дней, отдавать карту и притом это все лично в отделении. Кто знает, можно ли просто не заплатить абонплату за следующий год и не пользоваться картой чтобы ее закрыли автоматом? не хочу платить за не нужную мне услугу.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 05:57

  ramzes4 написав:Дык пишут, что зоны самообслуживания работают по графику отделения :)
https://www.forward-bank.com/press-cent ... ugovuvann/

Ага! Теперь ясно почему конченые зоны обслуживания (ну разве они не конченые если не работают тогда, когда они больше всего и нужны?) всегда были закрыты, когда я подходил. Идиотизм. Наверное хотят ограничить вывод денег с банкоматов что-ли?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

С Вали сеп на выходных не зачислили.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:50

  Slx написав:Наверное хотят ограничить вывод денег с банкоматов что-ли?
Как вариант, не хотят заполнять полноценно или систему охраны оплачивать..
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 11:40

Можно ли тратить с кредитки после пополнения через приложение форварда, и не попасть на теховер?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 11:47

  vpchelko написав:Можно ли тратить с кредитки после пополнения через приложение форварда, и не попасть на теховер?

Поповнення чим? Тягнучкою фарса? Звiсно що можна. Таким чином на овер втрапити практичнр неможливо
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пополнение карты через мобильное приложение форвард (через карта пополнить)
vpchelko
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