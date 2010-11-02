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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:49
vpchelko написав:
Пополнение карты через мобильное приложение форвард (через карта пополнить)
Витрачайте на здоров'я. Усе буде ОК
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:42
На Коко дебетке 15к. Я трачу с неё в магазах и тут же пополняю тянучкой форварда. Теряю я % за этот день?
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andreyiskra
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:47
andreyiskra написав:
На Коко дебетке 15к. Я трачу с неё в магазах и тут же пополняю тянучкой форварда. Теряю я % за этот день?
Списание покупок проходит чуть позже.
А пополнение тянучкой - день в день.
Поэтому баланс счёта будет даже больше 15к, пока не спишется покупка
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:00
Вкладчик1234 написав: andreyiskra написав:
На Коко дебетке 15к. Я трачу с неё в магазах и тут же пополняю тянучкой форварда. Теряю я % за этот день?
Списание покупок проходит чуть позже.
А пополнение тянучкой - день в день.
Поэтому баланс счёта будет даже больше 15к, пока не спишется покупка
По идее этот день он посчитает как 9%
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