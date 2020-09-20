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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4298429943004301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:49

  vpchelko написав:Пополнение карты через мобильное приложение форвард (через карта пополнить)

Витрачайте на здоров'я. Усе буде ОК
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:42

На Коко дебетке 15к. Я трачу с неё в магазах и тут же пополняю тянучкой форварда. Теряю я % за этот день?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:47

  andreyiskra написав:На Коко дебетке 15к. Я трачу с неё в магазах и тут же пополняю тянучкой форварда. Теряю я % за этот день?

Списание покупок проходит чуть позже.
А пополнение тянучкой - день в день.
Поэтому баланс счёта будет даже больше 15к, пока не спишется покупка
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:00

  Вкладчик1234 написав:
  andreyiskra написав:На Коко дебетке 15к. Я трачу с неё в магазах и тут же пополняю тянучкой форварда. Теряю я % за этот день?

Списание покупок проходит чуть позже.
А пополнение тянучкой - день в день.
Поэтому баланс счёта будет даже больше 15к, пока не спишется покупка

По идее этот день он посчитает как 9%
Adast
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:44

andreyiskra а что кредитку не удается оформить? с дебетки платить, как-то не але
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Если на грячке отказали в кредитном лимите через какое время можно пробовать поднять через отделение?
REA 1109
 
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