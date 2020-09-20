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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:49
vpchelko написав:
Пополнение карты через мобильное приложение форвард (через карта пополнить)
Витрачайте на здоров'я. Усе буде ОК
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:42
На Коко дебетке 15к. Я трачу с неё в магазах и тут же пополняю тянучкой форварда. Теряю я % за этот день?
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andreyiskra
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:47
andreyiskra написав:
На Коко дебетке 15к. Я трачу с неё в магазах и тут же пополняю тянучкой форварда. Теряю я % за этот день?
Списание покупок проходит чуть позже.
А пополнение тянучкой - день в день.
Поэтому баланс счёта будет даже больше 15к, пока не спишется покупка
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:00
Вкладчик1234 написав: andreyiskra написав:
На Коко дебетке 15к. Я трачу с неё в магазах и тут же пополняю тянучкой форварда. Теряю я % за этот день?
Списание покупок проходит чуть позже.
А пополнение тянучкой - день в день.
Поэтому баланс счёта будет даже больше 15к, пока не спишется покупка
По идее этот день он посчитает как 9%
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:44
andreyiskra а что кредитку не удается оформить? с дебетки платить, как-то не але
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:37
Если на грячке отказали в кредитном лимите через какое время можно пробовать поднять через отделение?
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REA 1109
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:49
REA 1109 написав:
Если на грячке отказали в кредитном лимите через какое время можно пробовать поднять через отделение?
Я дважды писал заявление на увеличение кредитного лимита в отделении. Ответа никакого не было. Лимит не подняли. Дважды пробовал через горячую линию - там сразу отлуп).
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:23
СЕП, який вийшов з Форварда в п'ятницю близько 17:00, дійшов у ТАС тільки в понеділок ...
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:57
REA 1109 мне в начале весны сотрудник Фарса рекомендовал повторно подаваться на кредитку после отлупа не ранее чем через 3 месяца после неудачной попытки. По его словам вероятность того что система даст лимит раньше этого срока чертовски мала.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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