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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:59
Ethereum звоните, заодно нам расскажите, когда сейчас его должны выплачивать, потому что правило 8 числа возможно устарело
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 21 вер, 2020 15:34
Колеги, а є десь тут якийсь лікнеп по роботі з NFC? Хочу КОКО кредиткою паралельно з половинкою платити. Що для цього треба зробити?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Пон 21 вер, 2020 15:57
kreuz написав:
Колеги, а є десь тут якийсь лікнеп по роботі з NFC? Хочу КОКО кредиткою паралельно з половинкою платити. Що для цього треба зробити?
Так, а что там сложного? берете любой телефон с nfc, добавляете карту в гугл пей (можно прямо через приложение форварда), при оплате телефоном не забудьте выбрать именно эту карту или установите ее основной.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 16:51
omb написав:Ethereum
звоните, заодно нам расскажите, когда сейчас его должны выплачивать, потому что правило 8 числа возможно устарело
Відповідь оф: оскільки кредитний ліміт 0 ,бонус не нарахували...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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Додано: Пон 21 вер, 2020 16:56
Ethereum написав:
Відповідь оф: оскільки кредитний ліміт 0 ,бонус не нарахували...
Это и в текущих правилах акции написано, что только за кредитные.
2.12. Винагорода CashBack не виплачується:
...
2.12.4. по Операціях з оплати товарів/послуг, які здійснені повністю або частково за рахунок власних коштів Клієнта
Было когда-то и за свои, а сейчас только за кредитные.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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