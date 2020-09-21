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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4299430043014302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:59

Ethereum звоните, заодно нам расскажите, когда сейчас его должны выплачивать, потому что правило 8 числа возможно устарело
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Колеги, а є десь тут якийсь лікнеп по роботі з NFC? Хочу КОКО кредиткою паралельно з половинкою платити. Що для цього треба зробити?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:57

  kreuz написав:Колеги, а є десь тут якийсь лікнеп по роботі з NFC? Хочу КОКО кредиткою паралельно з половинкою платити. Що для цього треба зробити?


Так, а что там сложного? берете любой телефон с nfc, добавляете карту в гугл пей (можно прямо через приложение форварда), при оплате телефоном не забудьте выбрать именно эту карту или установите ее основной.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:51

  omb написав:Ethereum звоните, заодно нам расскажите, когда сейчас его должны выплачивать, потому что правило 8 числа возможно устарело


Відповідь оф: оскільки кредитний ліміт 0 ,бонус не нарахували...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ethereum написав:Відповідь оф: оскільки кредитний ліміт 0 ,бонус не нарахували...

Это и в текущих правилах акции написано, что только за кредитные.
2.12. Винагорода CashBack не виплачується:
...
2.12.4. по Операціях з оплати товарів/послуг, які здійснені повністю або частково за рахунок власних коштів Клієнта

Было когда-то и за свои, а сейчас только за кредитные.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:39

Ethereum понятно, жаль не спросили про порядок выплаты :(
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:46

  antey718 написав:
  kreuz написав:Колеги, а є десь тут якийсь лікнеп по роботі з NFC? Хочу КОКО кредиткою паралельно з половинкою платити. Що для цього треба зробити?


Так, а что там сложного? берете любой телефон с nfc, добавляете карту в гугл пей (можно прямо через приложение форварда), при оплате телефоном не забудьте выбрать именно эту карту или установите ее основной.

Може й не складно, проте питання все ж постає. От нащо там ПІБ, адреса й телефон мають бути? І чиї саме, власника картки чи телефону (бо це різні люди)?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:53

  kreuz написав:
  antey718 написав:
  kreuz написав:Колеги, а є десь тут якийсь лікнеп по роботі з NFC? Хочу КОКО кредиткою паралельно з половинкою платити. Що для цього треба зробити?


Так, а что там сложного? берете любой телефон с nfc, добавляете карту в гугл пей (можно прямо через приложение форварда), при оплате телефоном не забудьте выбрать именно эту карту или установите ее основной.

Може й не складно, проте питання все ж постає. От нащо там ПІБ, адреса й телефон мають бути? І чиї саме, власника картки чи телефону (бо це різні люди)?

Для того щоб заплутати :). Пишіть будь які. Я у одних писав писав - дружини (власниці картки) у інших свої - воні ніяк не перевіряється і платиться потім нормально
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:07

kreuz данные тянутся, если покупаешь с доставкой, оно подставляет все оттуда и поэтому требует
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2144
З нами з: 08.04.14
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  #<1 ... 4299430043014302
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