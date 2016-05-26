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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 08:49
kreuz написав:
Добре. Всім дякую. Онлайн чи офлайн платіж, визначається ж не NFC, а терміналом, що приймає платіж, вірно?
Верно. Если платеж на обычном терминале, то пройдет как офлайн.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 08:51
omb написав:andreyiskra
а что кредитку не удается оформить? с дебетки платить, как-то не але
По кредитке кэшбэка собрал 1000.
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