RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4300430143024303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:49

  kreuz написав:Добре. Всім дякую. Онлайн чи офлайн платіж, визначається ж не NFC, а терміналом, що приймає платіж, вірно?

Верно. Если платеж на обычном терминале, то пройдет как офлайн.
antey718
 
Повідомлень: 523
З нами з: 03.08.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:51

  omb написав:andreyiskra а что кредитку не удается оформить? с дебетки платить, как-то не але

По кредитке кэшбэка собрал 1000.
andreyiskra
 
Повідомлень: 989
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:59

Перевыпуск

Есть Депозитка и КОКО дебетка.
1) Что произойдет когда закончится срок депозитки? Депозитки больше не выдают?
2) Если срок карты закончился и новую не получал, а деньги продолжают лежать на счету депозитки - будут ли капать %%?
Sergion
 
Повідомлень: 457
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4300430143024303
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, alex_dvornichenko, ingtrans, maxim2014, Support BForward і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1862, 1863, 1864
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18639 2614963
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 вер, 2020 10:28
cohan
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7285 1642972
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 вер, 2020 10:25
cohan
ОТП БАНК 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6520 1468327
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 вер, 2020 00:00
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20611)
22.09.2020 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.