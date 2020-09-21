Верно. Если платеж на обычном терминале, то пройдет как офлайн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 08:49
Додано: Вів 22 вер, 2020 08:51
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:59
Перевыпуск
Есть Депозитка и КОКО дебетка.
1) Что произойдет когда закончится срок депозитки? Депозитки больше не выдают?
2) Если срок карты закончился и новую не получал, а деньги продолжают лежать на счету депозитки - будут ли капать %%?
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