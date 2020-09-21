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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4300430143024303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:49

  kreuz написав:Добре. Всім дякую. Онлайн чи офлайн платіж, визначається ж не NFC, а терміналом, що приймає платіж, вірно?

Верно. Если платеж на обычном терминале, то пройдет как офлайн.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:51

  omb написав:andreyiskra а что кредитку не удается оформить? с дебетки платить, как-то не але

По кредитке кэшбэка собрал 1000.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:59

Перевыпуск

Есть Депозитка и КОКО дебетка.
1) Что произойдет когда закончится срок депозитки? Депозитки больше не выдают?
2) Если срок карты закончился и новую не получал, а деньги продолжают лежать на счету депозитки - будут ли капать %%?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если по коко-дебет баланс превысит 15000 грн, то пониженный процент на остаток будет на весь месяц или только на период когда было превышение 15000?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:54

  antey718 написав:Если по коко-дебет баланс превысит 15000 грн, то пониженный процент на остаток будет на весь месяц или только на период когда было превышение 15000?

На період коли було перевищення 15000.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:58

позвонили что депик заканчивается и спрашивали че помочь, сервис :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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