|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 08:49
kreuz написав:
Добре. Всім дякую. Онлайн чи офлайн платіж, визначається ж не NFC, а терміналом, що приймає платіж, вірно?
Верно. Если платеж на обычном терминале, то пройдет как офлайн.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 524
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 08:51
omb написав:andreyiskra
а что кредитку не удается оформить? с дебетки платить, как-то не але
По кредитке кэшбэка собрал 1000.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 989
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:59
Есть Депозитка и КОКО дебетка.
1) Что произойдет когда закончится срок депозитки? Депозитки больше не выдают?
2) Если срок карты закончился и новую не получал, а деньги продолжают лежать на счету депозитки - будут ли капать %%?
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 457
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:47
Если по коко-дебет баланс превысит 15000 грн, то пониженный процент на остаток будет на весь месяц или только на период когда было превышение 15000?
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 524
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:54
antey718 написав:
Если по коко-дебет баланс превысит 15000 грн, то пониженный процент на остаток будет на весь месяц или только на период когда было превышение 15000?
На період коли було перевищення 15000.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:58
позвонили что депик заканчивается и спрашивали че помочь, сервис
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2150
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:30
Sergion написав:
Есть Депозитка и КОКО дебетка.
1) Что произойдет когда закончится срок депозитки? Депозитки больше не выдают?
2) Если срок карты закончился и новую не получал, а деньги продолжают лежать на счету депозитки - будут ли капать %%?
1. Вроде перевыпускают.
2. Не знаю.
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/eCWrB1g8 http://lx4.me/c/uCqkgx2L http://lx4.me/c/CHz9iW4D
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2392
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик
, Adast
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
|6522
|1468450
|
|
|2271
|60853
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18639
|2615078
|
Вів 22 вер, 2020 10:28
cohan
|