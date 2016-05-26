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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4301430243034304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:55

Квесторе_поверніться в кассе
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:59

  omb написав:Квесторе_поверніться в кассе

Кас є обмаль.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34454
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:47

Квесторе_поверніться у кого как, у меня 2 в доступе
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Sergion написав:Если срок карты закончился и новую не получал, а деньги продолжают лежать на счету депозитки - будут ли капать %%?

Питання на засипку...але в ІБ рахунку не буде видно.

Видно и даже можно потянуть на счет.
vcy
 
Повідомлень: 77
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:46

  omb написав:Ethereum понятно, жаль не спросили про порядок выплаты :(


Все запитав!
Треба було нічого не платити ,а чекати коли ліміт дадуть.
А потім операцію зробити! А я думав на 1у операцію оплати...
А закинув вже 1500000 ,нехай лежать... :D
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ethereum написав:1500000


баксів! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9632
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:27

  vcy написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Sergion написав:Если срок карты закончился и новую не получал, а деньги продолжают лежать на счету депозитки - будут ли капать %%?

Питання на засипку...але в ІБ рахунку не буде видно.

Видно и даже можно потянуть на счет.

Це відколи таке покращення?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34454
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:49

Ethereum про кредитные и раньше проскакивало, интересует когда выплачивают
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  vcy написав:
  Квесторе_поверніться написав:[quote="5062197:Sergion"]Если срок карты закончился и новую не получал, а деньги продолжают лежать на счету депозитки - будут ли капать %%?

Питання на засипку...але в ІБ рахунку не буде видно.

Видно и даже можно потянуть на счет.

Це відколи таке покращення?[/quote]У меня в апреле закончилась по сроку БВК. Видна в ИБ. Счёт активен. Раз в месяц закидываю лишнее с КоКо. Далее Сэп.
lel
 
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Квесторе_поверніться

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