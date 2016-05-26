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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:55
Квесторе_поверніться в кассе
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:59
omb написав:Квесторе_поверніться
в кассе
Кас є обмаль.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:47
Квесторе_поверніться у кого как, у меня 2 в доступе
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:42
Квесторе_поверніться написав: Sergion написав:
Если срок карты закончился и новую не получал, а деньги продолжают лежать на счету депозитки - будут ли капать %%?
Питання на засипку...але в ІБ рахунку не буде видно.
Видно и даже можно потянуть на счет.
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vcy
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:46
omb написав:Ethereum
понятно, жаль не спросили про порядок выплаты
Все запитав!
Треба було нічого не платити ,а чекати коли ліміт дадуть.
А потім операцію зробити! А я думав на 1у операцію оплати...
А закинув вже 1500000 ,нехай лежать...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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Ethereum
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1
Додано: Вів 22 вер, 2020 18:27
vcy написав: Квесторе_поверніться написав: Sergion написав:
Если срок карты закончился и новую не получал, а деньги продолжают лежать на счету депозитки - будут ли капать %%?
Питання на засипку...але в ІБ рахунку не буде видно.
Видно и даже можно потянуть на счет.
Це відколи таке покращення?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 22 вер, 2020 18:49
Ethereum про кредитные и раньше проскакивало, интересует когда выплачивают
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 22 вер, 2020 19:09
Квесторе_поверніться написав: vcy написав: Квесторе_поверніться написав:
[quote="5062197:Sergion"]Если срок карты закончился и новую не получал, а деньги продолжают лежать на счету депозитки - будут ли капать %%?
Питання на засипку...але в ІБ рахунку не буде видно.
Видно и даже можно потянуть на счет.
Це відколи таке покращення?[/quote]У меня в апреле закончилась по сроку БВК. Видна в ИБ. Счёт активен. Раз в месяц закидываю лишнее с КоКо. Далее Сэп.
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lel
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