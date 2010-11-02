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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4302430343044305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как банк отдает валютную досрачку?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:У меня в апреле закончилась по сроку БВК.

А чому карту не перевипустили?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:30

  kreuz написав:Колеги, а є десь тут якийсь лікнеп по роботі з NFC? Хочу КОКО кредиткою паралельно з половинкою платити. Що для цього треба зробити?

Я додав гугл акаунт половинки в свій смарт, переключаюсь між акаунтами в GPay. В моєму акаунті - мої картки, в акаунті половинки - її. Мені так зручно.
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:36

lel прикольно, что показывает счета без карты, буду знать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:У меня в апреле закончилась по сроку БВК.

А чому карту не перевипустили?
Не захотели в отделении. Типа- у вас и так много карт. Чуть позже через горячку попробую перевыпустить на что то полезное.
Дали кредитку после 3 го обращения, отключили страховки. Я решил на радостях не скандалить.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:lel прикольно, что показывает счета без карты, буду знать
Может продлили срок из за карантина? Не спрашивал.
lel
 
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