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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как банк отдает валютную досрачку?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 22 вер, 2020 20:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:30
Я додав гугл акаунт половинки в свій смарт, переключаюсь між акаунтами в GPay. В моєму акаунті - мої картки, в акаунті половинки - її. Мені так зручно.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:36
lel прикольно, что показывает счета без карты, буду знать
Кешбечные карты!
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не захотели в отделении. Типа- у вас и так много карт. Чуть позже через горячку попробую перевыпустить на что то полезное.
Дали кредитку после 3 го обращения, отключили страховки. Я решил на радостях не скандалить.
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Может продлили срок из за карантина? Не спрашивал.
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