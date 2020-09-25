RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4310431143124313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:00

  Ой+ написав:
  Alien написав:
  Ой+ написав:хоча може на членів сім'ї і заведу, там ще вроді 100 грн. привітальну можна дістати, хоч якась компенсація за змарнований на оформлення час.

Не вийде з привiтальною на жаль. Вона зараз лише при користуваннi кредитними платиться :(


Сьогодні на вайбер отримав:
Заробляй зі своєю КОКО КАРД і рекомендуй друзям! Це твоє особисте посилання: http://lx4.me/c/LkVVtevh! Надішли його друзям та у разі оформлення твоїм другом карток, отримуйте разом з другом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! Обмежень по заробітку немає!

2*50=100
Чи не виплачують?

Те що ви пишете - це реферальний кешбек. Він сплачується окремо. І це не те саме, що вітальні 100 грн. (про які ви писали раніш). Це кешбек який платять суто власнику кредитної картки за першу витратну безготівкову операцію від 100 грн. Раніше вітальні платили не залежно від того за свої чи чужі кошти зроблена оплата. Останній раз - було лише за кредитнi
Востаннє редагувалось Alien в П'ят 25 вер, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 575
З нами з: 12.01.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:Останній раз - було лише за свої

ТОчно за свої...а не за кредитні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34497
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Alien написав:Останній раз - було лише за свої

ТОчно за свої...а не за кредитні?

Было либо за кредитные и за свои, либо только за кредитные. Только за свои не было в последнее время (в этом году) не было.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1509
З нами з: 31.07.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:55

Доп 100 за кредитные, они ж даже условия подправили
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Alien написав:Останній раз - було лише за кредитнi

ТОчно за свої...а не за кредитні?
Описався ;)
Виправив.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 575
З нами з: 12.01.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 07:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:Те що ви пишете - це реферальний кешбек. Він сплачується окремо.


Ну по 100 можна наколядувати?
"З паршивої вівці хоч вовни жмут"
А то 0 по кредліміту прикро мене вразили по самооцінці, хоча мені в ту кредитку сильно не розходилось - максимум може тільки по кешбечним категоріям її і користував.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3667
З нами з: 19.04.12
Подякував: 51 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4310431143124313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ingtrans, sens і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8968, 8969, 8970
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89691 10555660
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 вер, 2020 07:19
sens
А-Банк 1 ... 1714, 1715, 1716
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17157 2393677
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 вер, 2020 05:48
swan forever
ОТП БАНК 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6524 1468870
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 17:56
makor06

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89692)
26.09.2020 07:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron