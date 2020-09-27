Ой+ написав:хоча може на членів сім'ї і заведу, там ще вроді 100 грн. привітальну можна дістати, хоч якась компенсація за змарнований на оформлення час.
Не вийде з привiтальною на жаль. Вона зараз лише при користуваннi кредитними платиться
Сьогодні на вайбер отримав:
Заробляй зі своєю КОКО КАРД і рекомендуй друзям! Це твоє особисте посилання: http://lx4.me/c/LkVVtevh! Надішли його друзям та у разі оформлення твоїм другом карток, отримуйте разом з другом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! Обмежень по заробітку немає!
2*50=100 Чи не виплачують?
Те що ви пишете - це реферальний кешбек. Він сплачується окремо. І це не те саме, що вітальні 100 грн. (про які ви писали раніш). Це кешбек який платять суто власнику кредитної картки за першу витратну безготівкову операцію від 100 грн. Раніше вітальні платили не залежно від того за свої чи чужі кошти зроблена оплата. Останній раз - було лише за кредитнi
Востаннє редагувалось Alien в П'ят 25 вер, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Alien написав:Те що ви пишете - це реферальний кешбек. Він сплачується окремо.
Ну по 100 можна наколядувати? "З паршивої вівці хоч вовни жмут" А то 0 по кредліміту прикро мене вразили по самооцінці, хоча мені в ту кредитку сильно не розходилось - максимум може тільки по кешбечним категоріям її і користував.
Ток убедите Мастеркард и МиФит, шобы они добавили возможность дописывать мои аватары карт, бо на браслете все карты обозначены одинаковой иконкой, а бегущую строку третьим кеглем в полутьме наших магазов мона разобрать ток с 100 раза Ну хотя бы разрешили давать собственное имя картам, как у Г-Пэя