Не платите. Ждите Вам перезвонят.
Мне позвонили и спросили, чего не пользуюсь какадебит но связь прервалась (вышел из зоны покрытия).
Когда позвонят, можно озвучить свои хотелочки.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не платите. Ждите Вам перезвонят.
Мне позвонили и спросили, чего не пользуюсь какадебит но связь прервалась (вышел из зоны покрытия).
Когда позвонят, можно озвучить свои хотелочки.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 28 вер, 2020 09:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Доброе утро. Кто то подвязывал КоКо Дебетку под получение Олх доставки? Если да,то зачисление без комиссии?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 28 вер, 2020 09:51
_PORT_UA я подвязал и получил без комиссии
Кешбечные карты!
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
существует ли какой-то способ, кроме метода научного тыка, позволяющий убедиться что сумма отображаемая в приложении как баланс счёта уже доступна для использования?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:58
Получение выписки по счету, прям в апликухе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 28 вер, 2020 11:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кажись нашел ещё более простой способ: деньги стали доступны после того как в сообщениях появились уведомления о зачислении депозита и процентов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
|