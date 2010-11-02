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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4311431243134314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:У меня в семье 4 ваших карты, вы хотите шобы я ими и дальше платил?


Не платите. Ждите Вам перезвонят.
Мне позвонили и спросили, чего не пользуюсь какадебит но связь прервалась (вышел из зоны покрытия).
Когда позвонят, можно озвучить свои хотелочки.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доброе утро. Кто то подвязывал КоКо Дебетку под получение Олх доставки? Если да,то зачисление без комиссии?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:51

_PORT_UA я подвязал и получил без комиссии
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

существует ли какой-то способ, кроме метода научного тыка, позволяющий убедиться что сумма отображаемая в приложении как баланс счёта уже доступна для использования?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:58

  vitaliy_berdinskikh написав:существует ли какой-то способ, кроме метода научного тыка, позволяющий убедиться что сумма отображаемая в приложении как баланс счёта уже доступна для использования?

Получение выписки по счету, прям в апликухе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:Получение выписки по счету, прям в апликухе

Кажись нашел ещё более простой способ: деньги стали доступны после того как в сообщениях появились уведомления о зачислении депозита и процентов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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