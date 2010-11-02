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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 вер, 2020 12:50
jay2004 написав: omb написав:jay2004
с карты
Ничего удивительного. Ищите пост Фламинго, как Ви могли пощупать деньги еще ... вчера.
А якщо в 2 словах...з карти і з поточного під депо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 28 вер, 2020 14:08
jay2004 написав: omb написав:jay2004
с карты
Ничего удивительного. Ищите пост Фламинго, как Ви могли пощупать деньги еще ... вчера.
та мне не горит
я все сделал, как и планировал
Кешбечные карты!
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- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Пон 28 вер, 2020 14:12
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34524
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1730 раз.
-
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-
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:18
50 грн./100 грн.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 28 вер, 2020 14:41
Ну хоть не Рюрик.
Mind the gap.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 15:00
Flamingo
каждый крутится как может
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2208
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 171 раз.
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