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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 12:50

  jay2004 написав:
  omb написав:jay2004 с карты

Ничего удивительного. Ищите пост Фламинго, как Ви могли пощупать деньги еще ... вчера.

А якщо в 2 словах...з карти і з поточного під депо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34524
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:08

  jay2004 написав:
  omb написав:jay2004 с карты

Ничего удивительного. Ищите пост Фламинго, как Ви могли пощупать деньги еще ... вчера.
та мне не горит :) я все сделал, как и планировал
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:12

Банка не ликом шита :)
https://finclub.net/ua/projects/banks/forward-bank/forward-bank-u-top10-reitynhu-nadiinosti-bankivskykh-depozytiv.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34524
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:18

Квесторе_поверніться стрёмный банк заказал себе рейтинг в стрёмном рейтинговом агентстве. Да, не лыком шиты :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 4923
З нами з: 20.03.15
Подякував: 86 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну хоть не Рюрик.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 1425
З нами з: 06.08.19
Подякував: 345 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:00

Flamingo каждый крутится как может :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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