Троха прикрашають реальність...але ж відносно інших має бути більш менш.
Але Фарс в Кредит Рейтингу не рейтингується а пише шо рейтингується.
Чи я шось не туди дивлюсь?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:20
Троха прикрашають реальність...але ж відносно інших має бути більш менш.
Але Фарс в Кредит Рейтингу не рейтингується а пише шо рейтингується.
Чи я шось не туди дивлюсь?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:26
Толку с того рейтинга, банк свои обязательства выполняет, все остальное такое
Кешбечные карты!
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