Троха прикрашають реальність...але ж відносно інших має бути більш менш.
Але Фарс в Кредит Рейтингу не рейтингується а пише шо рейтингується.
Чи я шось не туди дивлюсь?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:20
Троха прикрашають реальність...але ж відносно інших має бути більш менш.
Але Фарс в Кредит Рейтингу не рейтингується а пише шо рейтингується.
Чи я шось не туди дивлюсь?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 28 вер, 2020 19:26
Толку с того рейтинга, банк свои обязательства выполняет, все остальное такое
Кешбечные карты!
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:23
Интересная ситуация. Через коллцентр подключил рассылку выписки по картам.
Сегодня выписки пришли, но два письма на Наталью Владимировну и одно на Дмитрия Сергеевича.
Во вложениях выписки мои, но скачиваются некорректно и не открываются на компе.
Я точно ни Наталия Сергеевна, ни Дмитрий Сергеевич.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:30
Лучше нашкрябать им месагу в ИБ. Быро все поправят, небойсь стажёр с копипастом в шапке шото напутал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:32
Ребят,напишите,кто в банке недавно снимал доллары или евро,как у банка с валютой?Вообще-то,были проблемы когда-то с выдачей валюты,банк не долларовый.
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