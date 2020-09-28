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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4314431543164317>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут пише шо рейтинг відкликаний...з чого би це?

Я не эксперт, но отечественные РА у меня вызывают ассоциацию с продажей участков на Луне и дворянских званий (было популярно во времена позднего Кучмы).

Троха прикрашають реальність...але ж відносно інших має бути більш менш.
Але Фарс в Кредит Рейтингу не рейтингується а пише шо рейтингується.
Чи я шось не туди дивлюсь?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякували: 1731 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:26

Толку с того рейтинга, банк свои обязательства выполняет, все остальное такое
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:23

Интересная ситуация. Через коллцентр подключил рассылку выписки по картам.
Сегодня выписки пришли, но два письма на Наталью Владимировну и одно на Дмитрия Сергеевича.
Во вложениях выписки мои, но скачиваются некорректно и не открываются на компе.
Я точно ни Наталия Сергеевна, ни Дмитрий Сергеевич.
:shock:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:30

  rollo написав:Интересная ситуация. Через коллцентр подключил рассылку выписки по картам.
Сегодня выписки пришли, но два письма на Наталью Владимировну и одно на Дмитрия Сергеевича.
Во вложениях выписки мои, но скачиваются некорректно и не открываются на компе.
Я точно ни Наталия Сергеевна, ни Дмитрий Сергеевич.
:shock:

Лучше нашкрябать им месагу в ИБ. Быро все поправят, небойсь стажёр с копипастом в шапке шото напутал :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:32

Ребят,напишите,кто в банке недавно снимал доллары или евро,как у банка с валютой?Вообще-то,были проблемы когда-то с выдачей валюты,банк не долларовый.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:34

  clientage написав:
  rollo написав:Интересная ситуация. Через коллцентр подключил рассылку выписки по картам.
Сегодня выписки пришли, но два письма на Наталью Владимировну и одно на Дмитрия Сергеевича.
Во вложениях выписки мои, но скачиваются некорректно и не открываются на компе.
Я точно ни Наталия Сергеевна, ни Дмитрий Сергеевич.
:shock:

Лучше нашкрябать им месагу в ИБ. Быро все поправят, небойсь стажёр с копипастом в шапке шото напутал :)

Уже. По неправильным именам получателя сказали, что чисто ошибка, в выписки просят открыть другой программой.
Они больше так делать не будут! Понять и простить. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:35

  Scotch написав:Ребят,напишите,кто в банке недавно снимал доллары или евро,как у банка с валютой?Вообще-то,были проблемы когда-то с выдачей валюты,банк не долларовый.

Ні, Фарс валюту завжди видавав.
Але там в них якийсь коміс від 1000 долара на якихось рахунках по старій памяті.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:49

  Scotch написав:Ребят,напишите,кто в банке недавно снимал доллары или евро,как у банка с валютой?Вообще-то,были проблемы когда-то с выдачей валюты,банк не долларовый.

Краще замовити. Тоді без жодних проблем. І з нормальними сумами з поточного
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Панове, поповнення телепону на 100 грн на сайті ОпСоСа, врахуєтьтся як операція, за яку виплачують винагороду по КоКокредіт?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:49

  1finanсier написав:Панове, поповнення телепону на 100 грн на сайті ОпСоСа, врахуєтьтся як операція, за яку виплачують винагороду по КоКокредіт?

Да, я так делал
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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