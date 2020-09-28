Квесторе_поверніться написав:Тут пише шо рейтинг відкликаний...з чого би це?
Я не эксперт, но отечественные РА у меня вызывают ассоциацию с продажей участков на Луне и дворянских званий (было популярно во времена позднего Кучмы).
Троха прикрашають реальність...але ж відносно інших має бути більш менш. Але Фарс в Кредит Рейтингу не рейтингується а пише шо рейтингується. Чи я шось не туди дивлюсь?
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Интересная ситуация. Через коллцентр подключил рассылку выписки по картам. Сегодня выписки пришли, но два письма на Наталью Владимировну и одно на Дмитрия Сергеевича. Во вложениях выписки мои, но скачиваются некорректно и не открываются на компе. Я точно ни Наталия Сергеевна, ни Дмитрий Сергеевич.
rollo написав:Интересная ситуация. Через коллцентр подключил рассылку выписки по картам. Сегодня выписки пришли, но два письма на Наталью Владимировну и одно на Дмитрия Сергеевича. Во вложениях выписки мои, но скачиваются некорректно и не открываются на компе. Я точно ни Наталия Сергеевна, ни Дмитрий Сергеевич.
Лучше нашкрябать им месагу в ИБ. Быро все поправят, небойсь стажёр с копипастом в шапке шото напутал
rollo написав:Интересная ситуация. Через коллцентр подключил рассылку выписки по картам. Сегодня выписки пришли, но два письма на Наталью Владимировну и одно на Дмитрия Сергеевича. Во вложениях выписки мои, но скачиваются некорректно и не открываются на компе. Я точно ни Наталия Сергеевна, ни Дмитрий Сергеевич.
Лучше нашкрябать им месагу в ИБ. Быро все поправят, небойсь стажёр с копипастом в шапке шото напутал
Уже. По неправильным именам получателя сказали, что чисто ошибка, в выписки просят открыть другой программой. Они больше так делать не будут! Понять и простить.
Scotch написав:Ребят,напишите,кто в банке недавно снимал доллары или евро,как у банка с валютой?Вообще-то,были проблемы когда-то с выдачей валюты,банк не долларовый.
Ні, Фарс валюту завжди видавав. Але там в них якийсь коміс від 1000 долара на якихось рахунках по старій памяті.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.