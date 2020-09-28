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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4314431543164317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если деньги на КоКо Дебетку зашли после 18-30, то есть шанс,что они проведутся сегодняшним днем и за 30е капнет чуть-чуть процентов?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 552
З нами з: 09.02.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:53

  Квесторе_поверніться написав:Банка не ликом шита :)
https://finclub.net/ua/projects/banks/forward-bank/forward-bank-u-top10-reitynhu-nadiinosti-bankivskykh-depozytiv.html

А тут https://minfin.com.ua/banks/rating/
зовсім в відстаючих. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34543
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:01

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если деньги на КоКо Дебетку зашли после 18-30, то есть шанс,что они проведутся сегодняшним днем и за 30е капнет чуть-чуть процентов?

Зашли каким образом?
Vorlon
 
Повідомлень: 9102
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:02

Vorlon ,как перевод по Олх доставке.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 552
З нами з: 09.02.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:02

clientage, дякую а не підкажете тоді, взагалі, як правильно оформити кредитку? Ну те, що потрібно по чіїйсь рефералці- я зрозумів :) , а як зі страховками - відразу щоб в договорі не прописували чи потім вже відмовлятися? І по смс інформуванню як? Відмовлятися, чи якось там переходити на пуші? І чи ще є якісь підводні камені?
1finanсier
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Повідомлень: 176
З нами з: 02.09.19
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Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:05

Чи може ще хтось з шановних форумчан відпорвість ?

  1finanсier написав:clientage, дякую а не підкажете тоді, взагалі, як правильно оформити кредитку? Ну те, що потрібно по чіїйсь рефералці- я зрозумів :) , а як зі страховками - відразу щоб в договорі не прописували чи потім вже відмовлятися? І по смс інформуванню як? Відмовлятися, чи якось там переходити на пуші? І чи ще є якісь підводні камені?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 02.09.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 4314431543164317
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