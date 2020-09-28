|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если деньги на КоКо Дебетку зашли после 18-30, то есть шанс,что они проведутся сегодняшним днем и за 30е капнет чуть-чуть процентов?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:53
А тут
зовсім в відстаючих.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:01
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:02
Vorlon ,как перевод по Олх доставке.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:02
clientage, дякую а не підкажете тоді, взагалі, як правильно оформити кредитку? Ну те, що потрібно по чіїйсь рефералці- я зрозумів , а як зі страховками - відразу щоб в договорі не прописували чи потім вже відмовлятися? І по смс інформуванню як? Відмовлятися, чи якось там переходити на пуші? І чи ще є якісь підводні камені?
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:05
Чи може ще хтось з шановних форумчан відпорвість ?
|