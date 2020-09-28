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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4315431643174318>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если деньги на КоКо Дебетку зашли после 18-30, то есть шанс,что они проведутся сегодняшним днем и за 30е капнет чуть-чуть процентов?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:53

  Квесторе_поверніться написав:Банка не ликом шита :)
https://finclub.net/ua/projects/banks/forward-bank/forward-bank-u-top10-reitynhu-nadiinosti-bankivskykh-depozytiv.html

А тут https://minfin.com.ua/banks/rating/
зовсім в відстаючих. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:01

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если деньги на КоКо Дебетку зашли после 18-30, то есть шанс,что они проведутся сегодняшним днем и за 30е капнет чуть-чуть процентов?

Зашли каким образом?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:02

Vorlon ,как перевод по Олх доставке.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:02

clientage, дякую а не підкажете тоді, взагалі, як правильно оформити кредитку? Ну те, що потрібно по чіїйсь рефералці- я зрозумів :) , а як зі страховками - відразу щоб в договорі не прописували чи потім вже відмовлятися? І по смс інформуванню як? Відмовлятися, чи якось там переходити на пуші? І чи ще є якісь підводні камені?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:05

Чи може ще хтось з шановних форумчан відпорвість ?

  1finanсier написав:clientage, дякую а не підкажете тоді, взагалі, як правильно оформити кредитку? Ну те, що потрібно по чіїйсь рефералці- я зрозумів :) , а як зі страховками - відразу щоб в договорі не прописували чи потім вже відмовлятися? І по смс інформуванню як? Відмовлятися, чи якось там переходити на пуші? І чи ще є якісь підводні камені?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Vorlon ,как перевод по Олх доставке.
Я толкал ПУМБ поздно в пятницу. Деньги провелись по счёту в понедельник.
И очень вряд ли, если б средства зашли сегодня днём, прошли по выписке сегодня. Чтобы сегодня провелись, необходимо было тянуть средствами банка.

  1finanсier написав:...а як зі страховками - відразу щоб в договорі не прописували чи потім вже відмовлятися?
Краще відразу відмовлятися. Якщо так не вийде, то на наступний день чи в іншому відділенні.

  1finanсier написав:І по смс інформуванню як? Відмовлятися, чи якось там переходити на пуші?
Перейти на PUSH можливо, якщо вже підключена послуга SMS-сповіщення по картці. Потім у налаштуваннях додатку включити отримання PUSH.

  1finanсier написав:І чи ще є якісь підводні камені?
У разі оформлення кредитної картки з кредитним лімітом, то підключіть отримання на email випуску.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:15

  1finanсier написав:
  1finanсier написав:clientage, дякую а не підкажете тоді, взагалі, як правильно оформити кредитку? Ну те, що потрібно по чіїйсь рефералці- я зрозумів :) , а як зі страховками - відразу щоб в договорі не прописували чи потім вже відмовлятися? І по смс інформуванню як? Відмовлятися, чи якось там переходити на пуші? І чи ще є якісь підводні камені?

За посиланням заповнюєте форму.
Передзвонюють...кажете стахівки не підключати.
Йдете в відділення і забираєте картку.
В ІБ активуєте і вводите зручний ПІН.
СМС в ІБ переключаєте на пуш.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:20

  _PORT_UA написав:Vorlon ,как перевод по Олх доставке.

Нет, шансов нет вообще.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:28

Vorlon , так это из за того,что зашло в послеоперационное время или в Форварде деньги зашедшие таким образом проводятся только на следующий день?
А если зайдут в операционное время?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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