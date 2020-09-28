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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4315431643174318

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Первый месяц пользуюсь кредиткой КоКо. Форвард ничего не придумал по поводу ОМП? Ничего не надо вносить? Первый Грейс период 100 дней,- не бу ду использовать, пропускаем. Нет возможности почитать полные версии тарифов.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:49

_PORT_UA форвард свои операции проводит день в день, а чужое на следующий
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:58

  lel написав:Первый месяц пользуюсь кредиткой КоКо. Форвард ничего не придумал по поводу ОМП? Ничего не надо вносить? Первый Грейс период 100 дней,- не бу ду использовать, пропускаем. Нет возможности почитать полные версии тарифов.

Перший грейс до 90 днів...звідки 100?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:Первый месяц пользуюсь кредиткой КоКо. Форвард ничего не придумал по поводу ОМП? Ничего не надо вносить? Первый Грейс период 100 дней,- не бу ду использовать, пропускаем. Нет возможности почитать полные версии тарифов.

Перший грейс до 90 днів...звідки 100?
Все равно пропускаем. Первая трата 100грн. Что по остальному?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  1finanсier написав:Ну те, що потрібно по чіїйсь рефералці- я зрозумів

А мне вот так показалось, ну вот прям искра в глазах менагера промелькнула... када я сказал, шо не использовал рефералку и оч. хочу кредлимит, то вот мне не смотря на мои шашни с Михой таки налили заветные 10К. Правда я еще до этого разместил на 3х-мес. депо (под 13.5%) 20К, ну прям када размещал сердце кровью обливалось :P
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:11

  omb написав:_PORT_UA форвард свои операции проводит день в день, а чужое на следующий
Не совсем так: зашедший СЭП из другого банка форвард проводит тоже день в день. Чужие р2р да - на следующий иногда через день.
А что такое доставка ОЛХ? она как идет - как р2р? Просто никогда этим сервисом не пользовался.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:Что по остальному?

Мінімальний платіж платити потрібно за перший місяць.
За другий місяць гасити все за перші два місяці.
Ну і виходим на стандартний грейс до двох місяців.
Вроді так по старій памяті.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:Толку с того рейтинга, банк свои обязательства выполняет, все остальное такое


Якраз рейтинг часто натякає, що в недалекому майбутньому може і не виконувати
Від 5 до 15 можуть "упасти": експерти оцінили запас міцності банків після краху "Аркади" https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... li-373247/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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