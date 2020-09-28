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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Первый месяц пользуюсь кредиткой КоКо. Форвард ничего не придумал по поводу ОМП? Ничего не надо вносить? Первый Грейс период 100 дней,- не бу ду использовать, пропускаем. Нет возможности почитать полные версии тарифов.
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:49
_PORT_UA форвард свои операции проводит день в день, а чужое на следующий
Кешбечные карты!
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:58
Перший грейс до 90 днів...звідки 100?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Все равно пропускаем. Первая трата 100грн. Что по остальному?
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
А мне вот так показалось, ну вот прям искра в глазах менагера промелькнула... када я сказал, шо не использовал рефералку и оч. хочу кредлимит, то вот мне не смотря на мои шашни с Михой таки налили заветные 10К. Правда я еще до этого разместил на 3х-мес. депо (под 13.5%) 20К, ну прям када размещал сердце кровью обливалось
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:11
Не совсем так: зашедший СЭП из другого банка форвард проводит тоже день в день. Чужие р2р да - на следующий иногда через день.
А что такое доставка ОЛХ? она как идет - как р2р? Просто никогда этим сервисом не пользовался.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мінімальний платіж платити потрібно за перший місяць.
За другий місяць гасити все за перші два місяці.
Ну і виходим на стандартний грейс до двох місяців.
Вроді так по старій памяті.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Якраз рейтинг часто натякає, що в недалекому майбутньому може і не виконувати
Не так добре з грошима, як погано без них.
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