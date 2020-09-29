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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:00
lel
В первый месяц никогда ничего вносить не надо!
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Додано: Вів 29 вер, 2020 21:01
Ой+ написав: omb написав:
Толку с того рейтинга, банк свои обязательства выполняет, все остальное такое
Якраз рейтинг часто натякає, що в недалекому майбутньому може і не виконувати
Кущ то є засланий козачок...
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Додано: Вів 29 вер, 2020 21:04
lel написав:
Таки надо внести в первый месяц пользования кредиткой ОМП?
До кінця другого місяця ОМП за перший.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 29 вер, 2020 21:09
Квесторе_поверніться написав: lel написав:
Таки надо внести в первый месяц пользования кредиткой ОМП?
До кінця другого місяця ОМП за перший.
Или, как обычно, погасить задолженность первого месяца пользования кредиткой. Внести минус один день до даты подписания договора?
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lel
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Додано: Вів 29 вер, 2020 22:23
lel написав: Квесторе_поверніться написав: lel написав:
Таки надо внести в первый месяц пользования кредиткой ОМП?
До кінця другого місяця ОМП за перший.
Или, как обычно, погасить задолженность первого месяца пользования кредиткой. Внести минус один день до даты подписания договора?
ага, как обычно и накануне РД
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Lost
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