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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4316431743184319

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:00

lel
В первый месяц никогда ничего вносить не надо!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:01

  Ой+ написав:
  omb написав:Толку с того рейтинга, банк свои обязательства выполняет, все остальное такое


Якраз рейтинг часто натякає, що в недалекому майбутньому може і не виконувати
Від 5 до 15 можуть "упасти": експерти оцінили запас міцності банків після краху "Аркади" https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... li-373247/

Кущ то є засланий козачок...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:Таки надо внести в первый месяц пользования кредиткой ОМП?

До кінця другого місяця ОМП за перший.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34550
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:Таки надо внести в первый месяц пользования кредиткой ОМП?

До кінця другого місяця ОМП за перший.
Или, как обычно, погасить задолженность первого месяца пользования кредиткой. Внести минус один день до даты подписания договора?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:23

  lel написав:
Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:Таки надо внести в первый месяц пользования кредиткой ОМП?

До кінця другого місяця ОМП за перший.
Или, как обычно, погасить задолженность первого месяца пользования кредиткой. Внести минус один день до даты подписания договора?

ага, как обычно и накануне РД
Lost
 
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  #<1 ... 4316431743184319
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