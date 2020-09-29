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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4318431943204321>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

mustbe написав:Зачем что-то высчитывать ?
Сколько приедет - столько и вытолкать
Если только не забывать проверять баланс периодически
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anis
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:50

mustbe
Это если сегодня приедет. Не раз бывало, что и не сегодня...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:mustbe
Это если сегодня приедет. Не раз бывало, что и не сегодня...
Или перестает толкаться. Хотя утром все было хорошо.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:55

lel
Правильно! По вечерам последнего дня уже пару месяцев не толкалось. Поэтому способ для любителей мазохизма :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:13

  Vorlon написав:omb
Ну если кому не влом высчитывать эти копейки... Я для ровного счёта всегда убираю 200 и всё.

P.S. Из 45 гривен я потеряю аж... 1 копейку дохода :lol:
так и не надо высчитвать, 155 это максимум :) кажись, который легко запомнить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзі, підкажіть будь ласка як підключити пуші у додатку? Щось окрім смс інформування нічого не знайшов
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:35

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка як підключити пуші у додатку? Щось окрім смс інформування нічого не знайшов

Меню-Налаштування-Параметри-Послуга СМС-сервіс з пуш-повідомленнями.
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:36

MASolomko , а як підключити виписку по емейл?
О, так що, неможливо підключити пуші, якщо відключене смс інформування ? Бо в мене відключене, і що тепер робити?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:39

  unlock написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка як підключити пуші у додатку? Щось окрім смс інформування нічого не знайшов

Меню-Налаштування-Параметри-Послуга СМС-сервіс з пуш-повідомленнями.

Прочитав, що щоб перейти на пуші, потрібно, щоб смс інформування було ввімкнено. І що тепер робити, я кщо в мене смс інформування не підключене?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:48

1finanсier на горячку позвонить и попросить, чтобы включили
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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