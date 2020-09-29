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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:39
mustbe написав:Зачем что-то высчитывать ?
Сколько приедет - столько и вытолкать
Если только не забывать проверять баланс периодически
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anis
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:50
mustbe
Это если сегодня приедет. Не раз бывало, что и не сегодня...
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Vorlon
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:53
Vorlon написав:mustbe
Это если сегодня приедет. Не раз бывало, что и не сегодня...
Или перестает толкаться. Хотя утром все было хорошо.
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lel
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:55
lel
Правильно! По вечерам последнего дня уже пару месяцев не толкалось. Поэтому способ для любителей мазохизма
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Vorlon
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:13
Vorlon написав:omb
Ну если кому не влом высчитывать эти копейки... Я для ровного счёта всегда убираю 200 и всё.
P.S. Из 45 гривен я потеряю аж... 1 копейку дохода
так и не надо высчитвать, 155 это максимум
кажись, который легко запомнить
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omb
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:32
Друзі, підкажіть будь ласка як підключити пуші у додатку? Щось окрім смс інформування нічого не знайшов
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1finanсier
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:35
1finanсier написав:
Друзі, підкажіть будь ласка як підключити пуші у додатку? Щось окрім смс інформування нічого не знайшов
Меню-Налаштування-Параметри-Послуга СМС-сервіс з пуш-повідомленнями.
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unlock
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:36
MASolomko , а як підключити виписку по емейл?
О, так що, неможливо підключити пуші, якщо відключене смс інформування ? Бо в мене відключене, і що тепер робити?
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1finanсier
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:39
unlock написав: 1finanсier написав:
Друзі, підкажіть будь ласка як підключити пуші у додатку? Щось окрім смс інформування нічого не знайшов
Меню-Налаштування-Параметри-Послуга СМС-сервіс з пуш-повідомленнями.
Прочитав, що щоб перейти на пуші, потрібно, щоб смс інформування було ввімкнено. І що тепер робити, я кщо в мене смс інформування не підключене?
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1finanсier
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:48
1finanсier на горячку позвонить и попросить, чтобы включили
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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- Повідомлень: 2220
- З нами з: 08.04.14
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- Подякували: 174 раз.
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