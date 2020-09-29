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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:59
Aps написав: Vorlon написав:lel
Правильно! По вечерам последнего дня уже пару месяцев не толкалось. Поэтому способ для любителей мазохизма
Так если завтра вывести то эффект должен быть тот же. Или тут считают строго по остатку без учета дня прихода - расхода?
Если сделать так как вы говорите, то за один день на ваш остаток будет начисляться 12% годовых (а с середины октября - 9%). Скунс начисляет процент четко на остаток денег на счете на конец конкретного дня (он же остаток на начало следующего дня) с учетом всех проведенных по счету сумм. То есть если он вдруг начислит % на остаток поздно вечером (как было раньше за исключением последнего месяца) и вы в этот же день предварительно сумму не вывели так чтобы с учетом % получилось в итоге не более 15000.00 - значит за один день вы получите % меньше.
Как-то так...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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