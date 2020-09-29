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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4318431943204321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:53

  Vorlon написав:lel
Правильно! По вечерам последнего дня уже пару месяцев не толкалось. Поэтому способ для любителей мазохизма :lol:


Так если завтра вывести то эффект должен быть тот же. Или тут считают строго по остатку без учета дня прихода - расхода?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:59

  Aps написав:
  Vorlon написав:lel
Правильно! По вечерам последнего дня уже пару месяцев не толкалось. Поэтому способ для любителей мазохизма :lol:


Так если завтра вывести то эффект должен быть тот же. Или тут считают строго по остатку без учета дня прихода - расхода?


Если сделать так как вы говорите, то за один день на ваш остаток будет начисляться 12% годовых (а с середины октября - 9%). Скунс начисляет процент четко на остаток денег на счете на конец конкретного дня (он же остаток на начало следующего дня) с учетом всех проведенных по счету сумм. То есть если он вдруг начислит % на остаток поздно вечером (как было раньше за исключением последнего месяца) и вы в этот же день предварительно сумму не вывели так чтобы с учетом % получилось в итоге не более 15000.00 - значит за один день вы получите % меньше.
Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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  #<1 ... 4318431943204321
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