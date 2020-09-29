Так если завтра вывести то эффект должен быть тот же. Или тут считают строго по остатку без учета дня прихода - расхода?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:53
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:59
Если сделать так как вы говорите, то за один день на ваш остаток будет начисляться 12% годовых (а с середины октября - 9%). Скунс начисляет процент четко на остаток денег на счете на конец конкретного дня (он же остаток на начало следующего дня) с учетом всех проведенных по счету сумм. То есть если он вдруг начислит % на остаток поздно вечером (как было раньше за исключением последнего месяца) и вы в этот же день предварительно сумму не вывели так чтобы с учетом % получилось в итоге не более 15000.00 - значит за один день вы получите % меньше.
Как-то так...
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тільки дзвінком до контакт-центру.
У додатку обираєте картку, потім вкладка "Інформація", далі пункт "Керування SMS-сервісом" або дзвоніть до Контакт-центру.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 13:54
Видимо вы правы, даже сегодня по выписке еще не провелось. На колл-центре вообще сказали,что зачисление до 3х рабочих дней.
Доставка Олх-это деньги от продажи товара на этом сервисе, зачисление этих денег обычно идет на подвязанную карту. Вот и подвязал КоКо Дебетку, а по итогу фактическая проводка будет только через несколько дней.
omb, даже сегодня не провелось.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:27
_PORT_UA ну так еще не вечер , правда я по своей операции проводку не смотрел, баланс увеличился и я успокоился
Кешбечные карты!
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:27
Ну то что это платеж за что-то было понятно и так. Мой вопрос о том как деньги идут - как СЭП, как р2р или еще как. В зависимости от этого и можно понять сроки реального проведения сумм по карте Фарса. К примеру если вы для ОЛХ доставки указывали свой ИБАН - то это скорее СЭП - его Фарс проведет по счету в день зачисления. Если указывали только номер карты - это скорее всего р2р - а чужой входящий р2р у Фарса никогда день в день не проходит. Если что-то совсем другое - то надо смотреть - "що воно за цабе".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:44
Flamingo , номер карты был указан. Точно не ИБАН.
omb,и у меня баланс увеличился, но в проводке этой суммы еще не видно.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:06
_PORT_UA посмотрел выписку, 15 сентября завершил сделку на олх, 16 сентября есть строчка в выписке, так что я вам все правильно написал
Кешбечные карты!
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