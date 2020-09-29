Додано: Сер 30 вер, 2020 11:59

Aps написав: Vorlon написав: lel

Правильно! По вечерам последнего дня уже пару месяцев не толкалось. Поэтому способ для любителей мазохизма Правильно! По вечерам последнего дня уже пару месяцев не толкалось. Поэтому способ для любителей мазохизма



Так если завтра вывести то эффект должен быть тот же. Или тут считают строго по остатку без учета дня прихода - расхода? Так если завтра вывести то эффект должен быть тот же. Или тут считают строго по остатку без учета дня прихода - расхода?

Если сделать так как вы говорите, то за один день на ваш остаток будет начисляться 12% годовых (а с середины октября - 9%). Скунс начисляет процент четко на остаток денег на счете на конец конкретного дня (он же остаток на начало следующего дня) с учетом всех проведенных по счету сумм. То есть если он вдруг начислит % на остаток поздно вечером (как было раньше за исключением последнего месяца) и вы в этот же день предварительно сумму не вывели так чтобы с учетом % получилось в итоге не более 15000.00 - значит за один день вы получите % меньше.Как-то так...