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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4318431943204321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:53

  Vorlon написав:lel
Правильно! По вечерам последнего дня уже пару месяцев не толкалось. Поэтому способ для любителей мазохизма :lol:


Так если завтра вывести то эффект должен быть тот же. Или тут считают строго по остатку без учета дня прихода - расхода?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:59

  Aps написав:
  Vorlon написав:lel
Правильно! По вечерам последнего дня уже пару месяцев не толкалось. Поэтому способ для любителей мазохизма :lol:


Так если завтра вывести то эффект должен быть тот же. Или тут считают строго по остатку без учета дня прихода - расхода?


Если сделать так как вы говорите, то за один день на ваш остаток будет начисляться 12% годовых (а с середины октября - 9%). Скунс начисляет процент четко на остаток денег на счете на конец конкретного дня (он же остаток на начало следующего дня) с учетом всех проведенных по счету сумм. То есть если он вдруг начислит % на остаток поздно вечером (как было раньше за исключением последнего месяца) и вы в этот же день предварительно сумму не вывели так чтобы с учетом % получилось в итоге не более 15000.00 - значит за один день вы получите % меньше.
Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  1finanсier написав:MASolomko , а як підключити виписку по емейл?
Тільки дзвінком до контакт-центру.

  1finanсier написав:І що тепер робити, я кщо в мене смс інформування не підключене?
У додатку обираєте картку, потім вкладка "Інформація", далі пункт "Керування SMS-сервісом" або дзвоніть до Контакт-центру.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:54

  Flamingo написав:
  omb написав:_PORT_UA форвард свои операции проводит день в день, а чужое на следующий
Не совсем так: зашедший СЭП из другого банка форвард проводит тоже день в день. Чужие р2р да - на следующий иногда через день.
А что такое доставка ОЛХ? она как идет - как р2р? Просто никогда этим сервисом не пользовался.

Видимо вы правы, даже сегодня по выписке еще не провелось. На колл-центре вообще сказали,что зачисление до 3х рабочих дней.
Доставка Олх-это деньги от продажи товара на этом сервисе, зачисление этих денег обычно идет на подвязанную карту. Вот и подвязал КоКо Дебетку, а по итогу фактическая проводка будет только через несколько дней.


omb, даже сегодня не провелось.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:27

_PORT_UA ну так еще не вечер :), правда я по своей операции проводку не смотрел, баланс увеличился и я успокоился
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:27

  _PORT_UA написав:Доставка Олх-это деньги от продажи товара на этом сервисе, зачисление этих денег обычно идет на подвязанную карту. Вот и подвязал КоКо Дебетку, а по итогу фактическая проводка будет только через несколько дней.

Ну то что это платеж за что-то было понятно и так. Мой вопрос о том как деньги идут - как СЭП, как р2р или еще как. В зависимости от этого и можно понять сроки реального проведения сумм по карте Фарса. К примеру если вы для ОЛХ доставки указывали свой ИБАН - то это скорее СЭП - его Фарс проведет по счету в день зачисления. Если указывали только номер карты - это скорее всего р2р - а чужой входящий р2р у Фарса никогда день в день не проходит. Если что-то совсем другое - то надо смотреть - "що воно за цабе".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:44

Flamingo , номер карты был указан. Точно не ИБАН.

omb,и у меня баланс увеличился, но в проводке этой суммы еще не видно.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:06

_PORT_UA посмотрел выписку, 15 сентября завершил сделку на олх, 16 сентября есть строчка в выписке, так что я вам все правильно написал
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:34

+ одна кредитка Форварда в обігу)

Дякую всім, хто відповідав на мої питання стосовно кококредит, і + в карму ) Довго вагався, чи потрібна вона мені ( на додачу до дебітки та депозитки) та вчора все ж вирішив подати заявку на отримання жовтенької ціпи, і вже сьогодні вона в мене в кишені. Може комусь у кого ще нема кредитки, буде корисний мій досвід - вчора ввечері подав заявку за посиланням одного з шанованих форумчан, щоб і йому і мені капнуло по 100 грн, через декілька хвилин передзвонили і у телефонному режимі заповнив анкетні дані, попередив за порадами форумчан, що страховки не потрібні. І вже сьогодні зранку передзвонили і сказали що ліміт погоджений, можете забирати картку. У відділенні все оформлення зайняло 20 хвилин, але страховку таки впарили, сказавши, що вона підтягується автоматично, але відразу і оформили письмово відмову від страхування. Тут же активував картку і зробив витрату на 100 грн, щоб ще отримати вітальний кешбек. Ліміт дали який я і просив, за телефонами контактних осіб не дзвонили і схоже запит в УБКІ не робили, можливо через те, що маю тут депозити в декілька разів більше ніж кред.ліміт, який я просив.
Якось так ... )
1finanсier
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