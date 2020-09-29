Додано: Сер 30 вер, 2020 14:44

Flamingo , номер карты был указан. Точно не ИБАН.



omb,и у меня баланс увеличился, но в проводке этой суммы еще не видно.

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