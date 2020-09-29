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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:01
Оформили сину дебетку, нзабаром приходить смс-ка з швидкогрошей. Зливають?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:10
Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )
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mustbe
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:11
mustbe написав:
Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )
а до скольки мона резину тянуть еще?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:12
Ой+ написав:
Оформили сину дебетку, нзабаром приходить смс-ка з швидкогрошей. Зливають?
не без этого
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Сер 30 вер, 2020 17:47
cohan
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