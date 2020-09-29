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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4319432043214322

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оформили сину дебетку, нзабаром приходить смс-ка з швидкогрошей. Зливають?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:10

Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )
mustbe
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Повідомлень: 4786
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Подякували: 423 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:11

  mustbe написав:Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )

а до скольки мона резину тянуть еще?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32489
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:12

  Ой+ написав:Оформили сину дебетку, нзабаром приходить смс-ка з швидкогрошей. Зливають?

не без этого :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32489
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2587 раз.
Подякували: 3802 раз.
 
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  #<1 ... 4319432043214322
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