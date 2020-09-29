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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:01
Оформили сину дебетку, нзабаром приходить смс-ка з швидкогрошей. Зливають?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:10
Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )
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mustbe
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:11
mustbe написав:
Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )
а до скольки мона резину тянуть еще?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:12
Ой+ написав:
Оформили сину дебетку, нзабаром приходить смс-ка з швидкогрошей. Зливають?
не без этого
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:17
MASolomko написав: 1finanсier написав:
а як підключити виписку по емейл?
Тільки дзвінком до контакт-центру.
Можно ещё в приложении через "Связь с Банком"/"Задать вопрос", я так себе подключал. Спросил сумму в грейсе и попросил подключить выписку.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:46
Коллеги, подскажите за кредитную карту кококарт с кредитным лимитом, оформленную по ссылке друга дают только 100 грн или ещё 100 грн дают за первую транзакцию!?
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югин
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:48
югин написав:
Коллеги, подскажите за кредитную карту кококарт с кредитным лимитом, оформленную по ссылке друга дают только 100 грн или ещё 100 грн дают за первую транзакцию!?
Ще 100 за першу транзакцію на суму від 100 грн
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:49
югин написав:
Коллеги, подскажите за кредитную карту кококарт с кредитным лимитом, оформленную по ссылке друга дают только 100 грн или ещё 100 грн дают за первую транзакцию!?
Если первая покупка будет безналом за кредитные и на сумму от 100 грн. то дадут грязными сотку приветсвенную и сотку реферальную. Это только владельцу карты. Реферальщику только 100 за рефералку.
Как-то так...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:52
mustbe написав:
Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )
В этом месяце копать можно и чуть мельче. До 149см...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Сер 30 вер, 2020 18:54
Flamingo, 148.16?
... делайте хоть что-нибудь!
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