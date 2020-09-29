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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4320432143224323>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оформили сину дебетку, нзабаром приходить смс-ка з швидкогрошей. Зливають?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:10

Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:11

  mustbe написав:Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )

а до скольки мона резину тянуть еще?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:12

  Ой+ написав:Оформили сину дебетку, нзабаром приходить смс-ка з швидкогрошей. Зливають?

не без этого :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:17

  MASolomko написав:
  1finanсier написав:а як підключити виписку по емейл?
Тільки дзвінком до контакт-центру.

Можно ещё в приложении через "Связь с Банком"/"Задать вопрос", я так себе подключал. Спросил сумму в грейсе и попросил подключить выписку.
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, подскажите за кредитную карту кококарт с кредитным лимитом, оформленную по ссылке друга дают только 100 грн или ещё 100 грн дают за первую транзакцию!?
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:48

  югин написав:Коллеги, подскажите за кредитную карту кококарт с кредитным лимитом, оформленную по ссылке друга дают только 100 грн или ещё 100 грн дают за первую транзакцию!?

Ще 100 за першу транзакцію на суму від 100 грн
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:49

  югин написав:Коллеги, подскажите за кредитную карту кококарт с кредитным лимитом, оформленную по ссылке друга дают только 100 грн или ещё 100 грн дают за первую транзакцию!?

Если первая покупка будет безналом за кредитные и на сумму от 100 грн. то дадут грязными сотку приветсвенную и сотку реферальную. Это только владельцу карты. Реферальщику только 100 за рефералку.
Как-то так... :roll:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:52

  mustbe написав:Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )

В этом месяце копать можно и чуть мельче. До 149см...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:54

Flamingo, 148.16?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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