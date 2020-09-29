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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:59
Flamingo написав: mustbe написав:
Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )
В этом месяце копать можно и чуть мельче. До 149см...
У меня ямки пустые.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:06
clientage написав:Flamingo
, 148.16?
Может 148.46 ?
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:08
clientage написав:Flamingo
, 148.16?
Ну вообще-то по моим расчетам 148,46. Но с копейками возиЦЦа не охота поэтому 149
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:14
категории не проскакивали?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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