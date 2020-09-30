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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4321432243234324>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:
  mustbe написав:Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )

В этом месяце копать можно и чуть мельче. До 149см...
У меня ямки пустые.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:06

  clientage написав:Flamingo, 148.16?

Может 148.46 ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:08

  clientage написав:Flamingo, 148.16?

Ну вообще-то по моим расчетам 148,46. Но с копейками возиЦЦа не охота поэтому 149
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:14

категории не проскакивали? :roll:
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:53

swan forever на сайте пусто...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

А если сегодня вытянуть эти 149 моней? Проводка будет завтра и на списание, и на %.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:06

andreyiskra
Мечтать не вредно. Проводка по % будет сегодняшним числом. О чём вы днём думали?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:13

  Vorlon написав:andreyiskra
Мечтать не вредно. Проводка по % будет сегодняшним числом. О чём вы днём думали?

Втрата 6% річних грязними за 1 день з 15000 це скільки буде? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34559
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:andreyiskra
Мечтать не вредно. Проводка по % будет сегодняшним числом. О чём вы днём думали?

Втрата 6% річних грязними за 1 день з 15000 це скільки буде? :)

не 6 а тілько 3%
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:не 6 а тілько 3%

Це як Ви рахуєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
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