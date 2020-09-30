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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:59
Flamingo написав: mustbe написав:
Походу - таки придётся ямки копать.
Футов по 5 ( 155см ) )
В этом месяце копать можно и чуть мельче. До 149см...
У меня ямки пустые.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:06
clientage написав:Flamingo
, 148.16?
Может 148.46 ?
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mustbe
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:08
clientage написав:Flamingo
, 148.16?
Ну вообще-то по моим расчетам 148,46. Но с копейками возиЦЦа не охота поэтому 149
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:14
категории не проскакивали?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Сер 30 вер, 2020 19:53
swan forever на сайте пусто...
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Додано: Сер 30 вер, 2020 20:01
А если сегодня вытянуть эти 149 моней? Проводка будет завтра и на списание, и на %.
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andreyiskra
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Додано: Сер 30 вер, 2020 20:06
andreyiskra
Мечтать не вредно. Проводка по % будет сегодняшним числом. О чём вы днём думали?
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Vorlon
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Додано: Сер 30 вер, 2020 20:13
Vorlon написав:andreyiskra
Мечтать не вредно. Проводка по % будет сегодняшним числом. О чём вы днём думали?
Втрата 6% річних грязними за 1 день з 15000 це скільки буде?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 30 вер, 2020 20:16
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав:andreyiskra
Мечтать не вредно. Проводка по % будет сегодняшним числом. О чём вы днём думали?
Втрата 6% річних грязними за 1 день з 15000 це скільки буде?
не 6 а тілько 3%
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 30 вер, 2020 20:28
Alien написав:
не 6 а тілько 3%
Це як Ви рахуєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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