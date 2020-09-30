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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4321432243234324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Alien написав:не 6 а тілько 3%

Це як Ви рахуєте?

Помилився. Порахував різницю між ставками дебетної та кредитної.

Ну а відповідь на ваше питання з попереднього повідомлення - близько 2 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra написав:А если сегодня вытянуть эти 149 моней? Проводка будет завтра и на списание, и на %.
А депо нет? Зачем куда-то тянуть!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:52

  anis написав:
andreyiskra написав:А если сегодня вытянуть эти 149 моней? Проводка будет завтра и на списание, и на %.
А депо нет? Зачем куда-то тянуть!

Депо є...але вже не можна поповнювати.
Можна на БВК Голд скирдувати під 8%...це те саме шо на ВАнакарті в СоСо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:53

  anis написав:
andreyiskra написав:А если сегодня вытянуть эти 149 моней? Проводка будет завтра и на списание, и на %.
А депо нет? Зачем куда-то тянуть!

Депо на 185.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Депо є...але вже не можна поповнювати.


Чого? Чого не було заскочити у останн1й вагон. та кинути п1д 12,5?
Обмежень по к1лькост1 ж нема.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:03

  Квесторе_поверніться написав:Можна на БВК Голд скирдувати під 8%..

почему не 9%?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:13

Сколько мороки из-за пары копеек, интегралы прям выщитываете. :lol: Держу +/- 14800 на двух Коко и не парюсь.
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  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:14

Striker так ничего сложного, то и нет)
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:15

  omb написав:так ничего сложного, то и нет)

Зато сколько постов на эту тему каждый раз.:lol:
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