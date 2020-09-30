|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:36
Квесторе_поверніться написав: Alien написав:
не 6 а тілько 3%
Це як Ви рахуєте?
Помилився. Порахував різницю між ставками дебетної та кредитної.
Ну а відповідь на ваше питання з попереднього повідомлення - близько 2 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 585
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:46
andreyiskra написав:А если сегодня вытянуть эти 149 моней? Проводка будет завтра и на списание, и на %.
А депо нет? Зачем куда-то тянуть!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2461
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:52
anis написав:
andreyiskra написав:А если сегодня вытянуть эти 149 моней? Проводка будет завтра и на списание, и на %.
А депо нет? Зачем куда-то тянуть!
Депо є...але вже не можна поповнювати.
Можна на БВК Голд скирдувати під 8%...це те саме шо на ВАнакарті в СоСо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34559
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:53
anis написав:
andreyiskra написав:А если сегодня вытянуть эти 149 моней? Проводка будет завтра и на списание, и на %.
А депо нет? Зачем куда-то тянуть!
Депо на 185.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 993
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:59
Квесторе_поверніться написав:
Депо є...але вже не можна поповнювати.
Чого? Чого не було заскочити у останн1й вагон. та кинути п1д 12,5?
Обмежень по к1лькост1 ж нема.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3639
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:03
Квесторе_поверніться написав:
Можна на БВК Голд скирдувати під 8%..
почему не 9%?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2184
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:13
Сколько мороки из-за пары копеек, интегралы прям выщитываете.
Держу +/- 14800 на двух Коко и не парюсь.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:14
Striker так ничего сложного, то и нет)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2229
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:20
Striker
ну каждый пишет о том, что ему интересно. Вы к примеру постоянно описываете свое получение новых карт, причем часто пишете банальные вещи. Их молча скролят те кому это не интересно. Вот и вы скрольте то что не интересно вам. И никаких проблем.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4943
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien
, apostol
, ingtrans
і 11 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|17187
|2398839
|
|
|89873
|10574692
|
|
|7305
|1646368
|
|