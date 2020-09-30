RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4322432343244325

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Striker написав:
  omb написав:так ничего сложного, то и нет)

Зато сколько постов на эту тему каждый раз.
А поговорить!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2461
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:11

  Flamingo написав: ну каждый пишет о том, что ему интересно. Вы к примеру постоянно описываете свое получение новых карт, причем часто пишете банальные вещи. Их молча скролят те кому это не интересно. Вот и вы скрольте то что не интересно вам. И никаких проблем. :mrgreen:

Ладно-ладно, сдаюсь. :o
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 15.02.20
Подякував: 115 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4322432343244325
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, apostol, ingtrans і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1717, 1718, 1719
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17187 2398839
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 21:56
Spring
Альфа-Банк 1 ... 8986, 8987, 8988
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89873 10574693
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 21:35
Tat_888
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 729, 730, 731
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7305 1646368
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 21:29
Maksi2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25682)
30.09.2020 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.