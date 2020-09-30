А поговорить!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
А поговорить!
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:11
Ладно-ладно, сдаюсь.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:56
на этом форуме 99% инфы обсуждается по кругу, всем лень искать
Кешбечные карты!
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:24
Ви праві 9. Дякую за суттєву поправку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 вер, 2020 23:52
З 1.10.20 знову депоставки в Фарсі вниз.
В грн на 0,5 прОцента.
Максимальна в 11% на рік і два при відкритті в ІБ.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
ага, комуналь 7% - сильный ход!
да и остальное неплохо
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Фарс красень і цього місяця!!!
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