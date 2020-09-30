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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4322432343244325

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Striker написав:
  omb написав:так ничего сложного, то и нет)

Зато сколько постов на эту тему каждый раз.
А поговорить!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:11

  Flamingo написав: ну каждый пишет о том, что ему интересно. Вы к примеру постоянно описываете свое получение новых карт, причем часто пишете банальные вещи. Их молча скролят те кому это не интересно. Вот и вы скрольте то что не интересно вам. И никаких проблем. :mrgreen:

Ладно-ладно, сдаюсь. :o
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:56

  Striker написав:
  omb написав:так ничего сложного, то и нет)

Зато сколько постов на эту тему каждый раз.:lol:
на этом форуме 99% инфы обсуждается по кругу, всем лень искать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:24

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна на БВК Голд скирдувати під 8%..

почему не 9%?

Ви праві 9. Дякую за суттєву поправку.
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _taryf.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:52

З 1.10.20 знову депоставки в Фарсі вниз.
В грн на 0,5 прОцента. :(
Максимальна в 11% на рік і два при відкритті в ІБ.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:09

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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

ага, комуналь 7% - сильный ход!

да и остальное неплохо
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Фарс красень і цього місяця!!!

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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