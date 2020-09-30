Flamingo написав: ну каждый пишет о том, что ему интересно. Вы к примеру постоянно описываете свое получение новых карт, причем часто пишете банальные вещи. Их молча скролят те кому это не интересно. Вот и вы скрольте то что не интересно вам. И никаких проблем.
Ладно-ладно, сдаюсь.
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