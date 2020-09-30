|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тшорт, хоцца 4 категорії
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 01 жов, 2020 04:53
Аптеки
Виномаркеты
Медсервисы
____________
Утро доброе не просто на словах.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
|