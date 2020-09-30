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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тшорт, хоцца 4 категорії
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 01 жов, 2020 04:53
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Утро доброе не просто на словах.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Чет 01 жов, 2020 06:36
Да прав был таки mustbe (и неправ я ) - прикапывать надо было таки 155 - скунс только под утро начислил проценты (а 2 ночи их еще не было) и по итогу получилось 153.36. Но провел их как и ожидалось вчерашним числом. Я так и не понял - у них что получается 31 день в сентябре? Или они решили начислить и за 1 октября тоже? Ладно играемся дальше
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 01 жов, 2020 06:46
То есть если я вас правильно понял, для того чтобы и 7% получить и не "вляпаться в спонсорство" надо в течение одного дня действовать по алгоритму:
1. Оплатить комуналь кредиткой за кредитные.
2. Вывести кэшбек (если уже есть достаточная сумма).
3. Вывести кредитку в ноль.
4. При необходимости - повторить.
Ну и своими можно платить без проблем что кредиткой, что дебеткой, но под меньший прОцент
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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