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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43244325432643274328>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тшорт, хоцца 4 категорії ;)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 06:36

  Flamingo написав:
  clientage написав:Flamingo, 148.16?

Ну вообще-то по моим расчетам 148,46. Но с копейками возиЦЦа не охота поэтому 149

Да прав был таки mustbe (и неправ я :( ) - прикапывать надо было таки 155 - скунс только под утро начислил проценты (а 2 ночи их еще не было) и по итогу получилось 153.36. Но провел их как и ожидалось вчерашним числом. Я так и не понял - у них что получается 31 день в сентябре? Или они решили начислить и за 1 октября тоже? Ладно играемся дальше
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 06:46

  STIGA написав:
  cohan написав:ага, комуналь 7% - сильный ход!

да и остальное неплохо


за свои 3% еще нормально, но 7% за кредитные - выйдут боком.

Там в условиях указано , что мсс некошерный при оплате через ИБ или приложение. Фактически это будет считаться, как снятие налички, и естественно без грейса со всеми вытекающими.

коммуна - акция для "спонсоров"))

ну а в целом, подтверждаю, карта хорошая, есть куда применить :mrgreen:

То есть если я вас правильно понял, для того чтобы и 7% получить и не "вляпаться в спонсорство" надо в течение одного дня действовать по алгоритму:
1. Оплатить комуналь кредиткой за кредитные.
2. Вывести кэшбек (если уже есть достаточная сумма).
3. Вывести кредитку в ноль.
4. При необходимости - повторить.

Ну и своими можно платить без проблем что кредиткой, что дебеткой, но под меньший прОцент
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:45

  STIGA написав:
  cohan написав:ага, комуналь 7% - сильный ход!

да и остальное неплохо


за свои 3% еще нормально, но 7% за кредитные - выйдут боком.

Там в условиях указано , что мсс некошерный при оплате через ИБ или приложение. Фактически это будет считаться, как снятие налички, и естественно без грейса со всеми вытекающими.

коммуна - акция для "спонсоров"))

ну а в целом, подтверждаю, карта хорошая, есть куда применить :mrgreen:

За коммуналь светит только МСС 6012 -- эт засада от Скунса шоли, и какой эта коммунальщик выставляет такой МСС на своём ПОСе? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:49

  clientage написав:За коммуналь светит только МСС 6012 -- эт засада от Скунса шоли, и какой эта коммунальщик выставляет такой МСС на своём ПОСе? :mrgreen:

Если я правильно понял, то насчитывают только если платить через их приложение или веб-банкинг. Так что может и не будет вылета из грейса.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:надо в течение одного дня действовать по алгоритму:
1. Оплатить комуналь кредиткой за кредитные.
...
3. Вывести кредитку в ноль

А так получится? Оплата по п. 1 будет проведена не этим днем, а п. 3, если правильно пополнять, проведется этим же днем. Не получится ли в этом случае оплата комуналки за свои, внесенные по п. 3?
Не знаю как в Форварде, но в Идее по О.Карте, если верить моим расчетам, в аналогичном сценарии в августе попал на оплату за свои. По О.Карте хоть и начислюят кешбэк по дате операции, но процент, похоже, определяют на момент проводки. С другой строны, в Форварде кешбек виден сразу, так что здесь, наверное, другая схема.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:53

  Adast написав:
  clientage написав:За коммуналь светит только МСС 6012 -- эт засада от Скунса шоли, и какой эта коммунальщик выставляет такой МСС на своём ПОСе? :mrgreen:

Если я правильно понял, то насчитывают только если платить через их приложение или веб-банкинг. Так что может и не будет вылета из грейса.

Да то у апликухе глюк поселился
В ОфПравилах все норм
https://www.forward-bank.com/about/acti ... mov_10.pdf
Комунальні послуги
4813, 4814, 4815, 4816, 4821, 4899, 4900, 7375
И платить картой нуна на стороннем сервисе!

Блин, и эта порнография тоже есть.
Комунальні послуги в Forward online
6012 (тільки операції, які пройшли за терміналом 110400 та мерчантом 4832699)

Так по какой категории КБ у КокоШки? Де это в Правилах на Жовтень указано? :evil:

Вай. Пошел еще раз принял душ :D
Таки КБ дают только за "Комунальні послуги в Forward online". Ню-ню :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Чет 01 жов, 2020 09:00, всього редагувалось 3 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:54

коммуналь

clientage
http://mcc.in.ua/6012
6012 - Финансовые институты – торговля и услуги
так это типа услуги банка, но, с другой стороны, банк ведь сам предложил категорию...
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:Да то у апликухе глюк поселился

Не, то Вы не туда смотрите. Смотрите
Комунальні послуги в Forward online
6012 (тільки операції, які пройшли за терміналом 110400 та мерчантом 4832699)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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