Ну вообще-то по моим расчетам 148,46. Но с копейками возиЦЦа не охота поэтому 149
Да прав был таки mustbe (и неправ я ) - прикапывать надо было таки 155 - скунс только под утро начислил проценты (а 2 ночи их еще не было) и по итогу получилось 153.36. Но провел их как и ожидалось вчерашним числом. Я так и не понял - у них что получается 31 день в сентябре? Или они решили начислить и за 1 октября тоже? Ладно играемся дальше
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
за свои 3% еще нормально, но 7% за кредитные - выйдут боком.
Там в условиях указано , что мсс некошерный при оплате через ИБ или приложение. Фактически это будет считаться, как снятие налички, и естественно без грейса со всеми вытекающими.
коммуна - акция для "спонсоров"))
ну а в целом, подтверждаю, карта хорошая, есть куда применить
То есть если я вас правильно понял, для того чтобы и 7% получить и не "вляпаться в спонсорство" надо в течение одного дня действовать по алгоритму: 1. Оплатить комуналь кредиткой за кредитные. 2. Вывести кэшбек (если уже есть достаточная сумма). 3. Вывести кредитку в ноль. 4. При необходимости - повторить.
Ну и своими можно платить без проблем что кредиткой, что дебеткой, но под меньший прОцент
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:надо в течение одного дня действовать по алгоритму: 1. Оплатить комуналь кредиткой за кредитные. ... 3. Вывести кредитку в ноль
А так получится? Оплата по п. 1 будет проведена не этим днем, а п. 3, если правильно пополнять, проведется этим же днем. Не получится ли в этом случае оплата комуналки за свои, внесенные по п. 3? Не знаю как в Форварде, но в Идее по О.Карте, если верить моим расчетам, в аналогичном сценарии в августе попал на оплату за свои. По О.Карте хоть и начислюят кешбэк по дате операции, но процент, похоже, определяют на момент проводки. С другой строны, в Форварде кешбек виден сразу, так что здесь, наверное, другая схема.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)